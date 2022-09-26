Лыжник из Швеции не исключил бойкот Кубка мира в случае допуска российских спортсменов

Шведский лыжник Вильям Порома отреагировал на появившуюся новость о том, что спортсмены из России могут быть допущены к участию в Кубке мира.

Ранее генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта Мишель Вион заявил, что «идея открыть дверь для России и Белоруссии начинает появляться». Затем в FIS опровергли данные слухи.

– Что думаю о том, что FIS может допустить Россию на Кубок Мира? Если это случится при том, что все другие федерации высказались против, то это будет совсем нехорошо, неприятно. Возможен ли в таком случае бойкот Кубке мира? Если будет так, что другие виды спорта, помимо нас, исключат их, то да, это будет возможно, – цитируют Порому шведские СМИ.

Отметим, что прошедшим летом FIS продлила отстранения российских и белорусских лыжников. При этом пересмотр данной ситуации был запланирован на эту осень.