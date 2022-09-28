Норвегия не примет участие в заседании FIS из-за допуска делегации из России

Федерация лыжных видов спорта Норвегии отказалась от участия в заседании FIS в Цюрихе.

Ранее стало известно, что на него пригласили представителей России.

«Остаюсь дома. Мне только что сообщили, что норвежская делегация не поедет. В данный момент трудно сидеть на одной встрече с русскими», — цитируют зарубежные СМИ представителя Федерации лыжных видов спорта Норвегии.

Заседание в Швейцарии пройдёт с 28 по 30 сентября.

Напомним, что российские лыжники временно отстранены от международных соревнований.