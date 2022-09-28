СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Норвегия не примет участие в заседании FIS из-за допуска делегации из России

Впервые за два года оно пройдет в очном формате.
28 сентября 2022 17:45
автор: Александр Поволоцкий

Федерация лыжных видов спорта Норвегии отказалась от участия в заседании FIS в Цюрихе.

Ранее стало известно, что на него пригласили представителей России.

«Остаюсь дома. Мне только что сообщили, что норвежская делегация не поедет. В данный момент трудно сидеть на одной встрече с русскими», — цитируют зарубежные СМИ представителя Федерации лыжных видов спорта Норвегии.

Заседание в Швейцарии пройдёт с 28 по 30 сентября.

Напомним, что российские лыжники временно отстранены от международных соревнований.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Норвегия не примет участие в заседании FIS из-за допуска делегации из России
Впервые за два года оно пройдет в очном формате.
28.09.2022 17:45
Лыжный спорт
автор: Александр Поволоцкий
Лыжник из Швеции не исключил бойкот Кубка мира в случае допуска российских спортсменов
Ранее МОК рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов к соревнованиям.
26.09.2022 22:19
Лыжный спорт
автор: Владислав Корегин
Степанова заявила, что борется за Россию в битве умов против Запада
Олимпийская чемпионка объяснила, зачем дает интервью норвежским СМИ.
26.09.2022 17:53
Лыжный спорт
автор: Максим Скороходов
Клэбо заявил, что решение о возвращении российских лыжников должнa принимать FIS
На данный момент организация не намерена допускать Большунова и его соотечественников.
26.09.2022 12:33
Лыжный спорт
автор: Максим Скороходов
FIS заявила, что не собирается возвращать российских спортсменов
Предыдущие заявления организации были неправильно истолкованы.
26.09.2022 12:11
Лыжный спорт
автор: Максим Скороходов
Степанова потребовала вернуть российских лыжников на международные старты
Отечественный спортсмена отстранены от соревнований.
26.09.2022 10:59
Лыжный спорт
Клебо заявил, что намерен выступать до Олимпиады-2030
Норвежец является пятикратным победителем Игр.
22.09.2022 18:55
Лыжный спорт
В Финляндии резко высказались против возможного возвращения россиян в международный спорт
Ранее МОК рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов к соревнованиям.
22.09.2022 15:37
Лыжный спорт
автор: Владислав Корегин
Генеральный секретарь FIS допустил скорый допуск российских лыжников к участию в Кубке мира
Ранее МОК рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов к соревнованиям.
22.09.2022 11:14
Лыжный спорт
автор: Владислав Корегин
Мельниченко выиграл гонку с раздельным стартом на 20 км свободным стилем на летнем чемпионате России
Соревнования проходят в Тюмени.
19.09.2022 12:39
Лыжный спорт
автор: Владислав Корегин
«Мы входим в иную реальность». На форуме «Россия — спортивная держава» обсудили тренды и новые форматы спорта
В первый день стартовавшего в Кемерове Международного спортивного форума «Россия спортивная держава» прошел круглый стол «Тренды и новые форматы спортивных событий: взгляд молодежи».
10 звезд КХЛ, за которыми надо следить в сезоне-2022/23
«Сталевар» Эдвард Паскуале ловит шайбы в футбольных прыжках, Александр Радулов примеряет роль лидера «Ак Барса», Дмитрий Яшкин мстит из Питера московскому «Динамо». «Плеймейкер» представляет десятку самых интересных игроков набирающего обороты регулярного чемпионата КХЛ-2022/23.
Черная полоса Роналду продолжается! Как Португалия на 88-й минуте упустила путевку в «Финал четырех» Лиги наций
Команда Фернанду Сантуша проиграла на своем поле испанцам (0:1) и опустилась на итоговое второе место в группе 2 элитного дивизиона Лиги наций.
Без Щербаковой и Косторной — зато с Дэвис и Смолкиным! Подробный разбор состава участников Гран-при России-2022
ФФККР опубликовала списки основных участников внутренней серии Гран-при, которая пройдет параллельно с одноименной международной: шесть отборочных этапов в октябре-ноябре.
Кому «парус», а кому «вагина». Как выглядят восемь суперстадионов чемпионата мира в Катаре
«Плеймейкер» рассказывает о восьми аренах предстоящего ЧМ-2022, семь из которых построили с нуля.
Италия — в «Финале четырех», Англия и Германия — с шестью голами за тайм! Яркая развязка в главной группе Лиги наций
В группе 3 сильнейшего дивизиона Лиги наций венгры не смогли удержать лидерство, проиграв в заключительном туре Италии (0:2), а англичане благодаря суперкамбэку с Германией (3:3), возможно, спасли Гарета Саутгейта от отставки.
«Не боюсь, что игроки получат повестки. Это жизнь». Сергей Федоров — после победы ЦСКА в дерби
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров после победы над «Спартаком» (3:2 ОТ) в матче КХЛ посетовал на то, что его команда не реализовала все моменты.
Частичная мобилизация «по Федорову». Как ЦСКА победил «Спартак» благодаря камбэку лидеров
Два очка Антона Слепышева и гол Константина Окулова принесли ЦСКА победу в овертайме главного столичного дерби со «Спартаком» (3:2) в матче чемпионата КХЛ.
Хватит рыдать о Пекине, она еще всё выиграет! Что не так с новой программой Валиевой
Выходные прошли, наступила новая неделя, а в стране и за ее пределами продолжают обсуждать воскресную произвольную программу Камилы Валиевой на контрольных прокатах сборной России.
Лучший способ не опозориться на Евро — не участвовать в нем. Обзор футбольных мемов
Последние новости футбола в картинках и видосиках.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика