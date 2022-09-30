Вяльбе заявила, что FIS сняла с повестки конгресса вопрос допуска россиян в нейтральном статусе

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объявила, что отечественных лыжников не допустят до международных соревнований.

«Уже никто особо не скрывает, встречались на всех уровнях, вчера приватно разговаривали с президентом FIS. Если до частичной мобилизации они еще рассматривали возможность нейтрального статуса, то теперь эти вопросы с повестки дня сняты. Эта ситуация всё сильно осложнила, но мы надеемся, что благоразумие восторжествует . Никто не отворачивается, но есть и интересные моменты. Как всем известно, норвежская ассоциация написала, что бойкотирует заседание, однако они все здесь: при встрече здороваются, обнимаются, пожимают руки», - приводит слова Вяльбе RT.

Добавим, что Норвегия была одной из тех стран, которые продавили отстранение России и Белоруссии после выпуска МОК соответствующей рекомендации.

Данные санкции сначала были введены до конца прошлого сезона, а потом продлены на летнюю часть грядущего.