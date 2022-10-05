Пярмякоски высказалась о возможном допуске лыжников из России на Кубок мира

Пятикратный призер Олимпийских игр Криста Пярмякоски высказалась относительно отстранения лыжников из России от международных соревнований.

FIS продлила свое решение на весь летний сезон.

«Это правильное решение не пускать сейчас российских лыжников на международные старты. Но ситуация может быть пересмотрена в будущем, если в мире наступят какие-то изменения», — цитирует Пярмякоски финское СМИ.

Решение о допуске российских лыжников на Кубок мира будет принято 22 октября на совете организации.