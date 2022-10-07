Норвегия рассматривает вопрос бойкота лыжных соревнований при допуске россиян

Президент Норвежской ассоциации лыжного спорта Туве Мо Дюрхауг заявил, что руководство организации рассмотрит вариант бойкота международных соревнований в случае допуска до них россиян.

«Мы хотим, чтобы они оставались под запретом, пока продолжается ситуация на Украине. Ассоциация рассмотрит вопрос о бойкоте. Пока рано что-то говорить, но нет никаких сомнений в том, в чем заключается наша позиция. Мы отправили письмо в FIS, в котором считаем, что организация должна работать над запретом как спортсменов, так и менеджеров», - приводит слова Дюрхауга Dagbladet.

Напомним, в FIS заявляли, что ищут варианты возвращения российских лыжников на международные старты, однако глава ФЛГР Елена Вяльбе сказала, что вопрос снят с повестки заседания конгресса организации.