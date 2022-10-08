Глава FIS высказался о возможном допуске российских лыжников

Президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Йохан Элиаш поделился мнением о возможном допуске сборной России к международным соревнованиям.

«Мы пристально следим за действиями Международного олимпийского комитета (МОК) и последуем тому, что они скажут», - приводит слова функционера иностранная пресса.

Напомним, что российские спортсмены не имею права участвовать в международных турнирах из-за политической ситуации в мире. Помимо этого, Россия была лишена права проведения нескольких крупных турниров.