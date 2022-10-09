Йоханнес Бе потренировался в лыжном тоннеле в Швеции (фото)

Норвежский лыжник Йоханнес Бе поделился новым снимком. Спортсмен в соцсетях разместил фото, где он позирует во всем обмундировании в тоннеле, который находится в шведском Торсбю. В данной дислокации он провел тренировку.

«Снова на лыжах. Чувствую, как приближается зима», - подписал публикацию Йоханнес.

Добавим, что Бе является трехкратным олимпийским чемпионом, 12-кратным победителем мировых первенств, трёхкратным обладателем Кубка мира в общем зачете, а также многократным победителем этапов Кубка мира.