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Йоханнес Бе потренировался в лыжном тоннеле в Швеции (фото)

Спортсмен выбрал необычное место для занятия.
Йоханнес Бе потренировался в лыжном тоннеле в Швеции (фото)
09 октября 2022 15:15

Норвежский лыжник Йоханнес Бе поделился новым снимком. Спортсмен в соцсетях разместил фото, где он позирует во всем обмундировании в тоннеле, который находится в шведском Торсбю. В данной дислокации он провел тренировку.

«Снова на лыжах. Чувствую, как приближается зима», - подписал публикацию Йоханнес.

Добавим, что Бе является трехкратным олимпийским чемпионом, 12-кратным победителем мировых первенств, трёхкратным обладателем Кубка мира в общем зачете, а также многократным победителем этапов Кубка мира.

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Йоханнес Бе потренировался в лыжном тоннеле в Швеции (фото)
Йоханнес Бе потренировался в лыжном тоннеле в Швеции (фото)
Спортсмен выбрал необычное место для занятия.
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