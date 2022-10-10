Шведские лыжницы Сван и Дальквист готовы бойкотировать Кубок мира в случае допуска россиян

Шведские лыжницы Линн Сван и Майя Дальквист ответили на вопрос местных журналистов, готовы ли они бойкотировать этап Кубка мира в Планице, если до него допустят российских спортсменов.

- Здесь и сейчас я точно к этому готова. Надеюсь, что смогу сказать так, когда наступит момент, принятия решения, - сказала Сван.

- Думаю, такого же мнения поддерживается большинство. Это нечто большее, чем спорт. Надеюсь, что все бойкотируют соревнования с участием России и Белоруссии, - добавила Дальквист.

Напомним, что генеральный секретарь FIS допустил допуск российский и белорусских спортсменов. Позже глава МОК Томас Бах призвал снять отстранение с россиян, не поддерживающих действия своей страны на территории Украины.