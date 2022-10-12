Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Сундлинг надеется, что российских лыжников не допустят до соревнований

Иначе шведы грозят бойкотом.
12 октября 2022 14:12
автор: Максим Скороходов

Шведская лыжница Йонна Сундлинг поддержала своих коллег по сборной Линн Сван и Майю Дальквист, грозящихся бойкотировать соревнования, если до них допустят россиян.

«Я надеюсь, что нам не придется заходить так далеко, и я даже не знаю, зачем поднимать вопрос допуска россиян, когда его решили в прошлом сезоне», - сказала Сундлинг шведским журналистам.

Напомним, что генеральный секретарь FIS допустил возвращение российских и белорусских спортсменов. Позже глава МОК Томас Бах призвал снять отстранение с россиян, не поддерживающих действия своей страны на территории Украины.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Сундлинг надеется, что российских лыжников не допустят до соревнований
Иначе шведы грозят бойкотом.
12.10.2022 14:12
Лыжный спорт
автор: Максим Скороходов
Шведские лыжницы Сван и Дальквист готовы бойкотировать Кубок мира в случае допуска россиян
По-крайней мере, так они говорят своей прессе.
10.10.2022 13:16
Лыжный спорт
автор: Максим Скороходов
Йоханнес Бе потренировался в лыжном тоннеле в Швеции (фото)
Йоханнес Бе потренировался в лыжном тоннеле в Швеции (фото)
Спортсмен выбрал необычное место для занятия.
09.10.2022 15:15
Лыжный спорт
Глава FIS высказался о возможном допуске российских лыжников
Отечественные спортсмены не имеют права участвовать в международных соревнованиях.
08.10.2022 08:49
Лыжный спорт
Норвегия рассматривает вопрос бойкота лыжных соревнований при допуске россиян
Скандинавы считают неуместным участие сборной России в международных соревнованиях.
07.10.2022 11:12
Лыжный спорт
автор: Александр Шульгин
Пярмякоски высказалась о возможном допуске лыжников из России на Кубок мира
Первый этап пройдет в конце ноября в Финляндии.
05.10.2022 15:00
Лыжный спорт
автор: Александр Поволоцкий
Степанова - о словах главы МОК: Господин Бах ждет от нас отречения и покаяния? Серьезно?!
Спортсменка раскритиковала функционера.
30.09.2022 21:24
Лыжный спорт
Вяльбе заявила, что FIS сняла с повестки конгресса вопрос допуска россиян в нейтральном статусе
Отечественные лыжники продолжат выступать на внутренних стартах.
30.09.2022 08:48
Лыжный спорт
автор: Максим Скороходов
Норвегия не примет участие в заседании FIS из-за допуска делегации из России
Впервые за два года оно пройдет в очном формате.
28.09.2022 17:45
Лыжный спорт
автор: Александр Поволоцкий
Лыжник из Швеции не исключил бойкот Кубка мира в случае допуска российских спортсменов
Ранее МОК рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов к соревнованиям.
26.09.2022 22:19
Лыжный спорт
автор: Владислав Корегин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика