Сундлинг надеется, что российских лыжников не допустят до соревнований

Шведская лыжница Йонна Сундлинг поддержала своих коллег по сборной Линн Сван и Майю Дальквист, грозящихся бойкотировать соревнования, если до них допустят россиян.

«Я надеюсь, что нам не придется заходить так далеко, и я даже не знаю, зачем поднимать вопрос допуска россиян, когда его решили в прошлом сезоне», - сказала Сундлинг шведским журналистам.

Напомним, что генеральный секретарь FIS допустил возвращение российских и белорусских спортсменов. Позже глава МОК Томас Бах призвал снять отстранение с россиян, не поддерживающих действия своей страны на территории Украины.