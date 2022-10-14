Степанова сообщила, что снова обменялась колкостями с норвежскими журналистами

Российская лыжница Вероника Степанова сообщила, что переписывалась с журналистами норвежского издания vg.no.

«Кто как проводит выходной (частичный) на сборах, а я вновь общаясь с «самой читаемой газетой Норвегии», как они сами себя называют, VG.no. Да, снова. Вопросы у них в этот раз были особенно забористые, «мощные», как ни глянь, - и я им в тон отвечала. Ничего персонального - борьба за умы, в данном случае за умы норвежских читателей. Любопытно, что в итоге опубликуют. Не отключайтесь», - написала спортсменка в своем телеграм-канале.

Добавим, что Степанова завоевала золото в классической эстафете на Олимпийских играх в Пекине, став самой молодой олимпийской чемпионкой в истории лыжных гонок. Прежнее достижение также принадлежало россиянке - Юлии Чепаловой.

Дополнительную известность Степанова приобрела после пламенной речи на приеме олимпийцев у президента России Владимира Путина.