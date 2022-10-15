Норвежские лыжницы поддержат бойкот шведок в случае допуска россиян

Норвежские лыжницы Рагнхиль Хага, Анна Свенсен и Ане Аппельквист Стенсет поддержали своих коллег из Швеции, которые готовы бойкотировать соревнования в случае допуска российских спортсменов.

В частности Хага сказала шведскому телевидению следующее: «Я не хочу больше сидеть плечом к плечу со Степановой, которая после соревнований высказывается в поддержку Путина. Мы хотим конкурировать с сильнейшими, но не такой ​​ценой».

Напомним, что генеральный секретарь FIS допустил возвращение российских и белорусских спортсменов. Позже глава МОК Томас Бах призвал снять отстранение с россиян, не поддерживающих действия своей страны на территории Украины.