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Международная федерация лыжного спорта отказала двум российским спортсменам в смене гражданства

16 октября 2022 12:11

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказала двум россиянам в смене спортивного гражданства по причине подачи ими заявок позже установленного срока. Об этом сообщает зарубежная пресса.

Ранее VG со ссылкой на слова генерального секретаря FIS Мишеля Виона сообщил, что организация отказала двум спортсменам из РФ в смене гражданства на израильское. При этом фамилии спортсменов и вид спорта остались неназванными.

«Все спортсмены должны соответствовать критериям, прежде чем их заявки будут оцениваться», — сказали в FIS.

В число критериев входит наличие паспорта страны, за сборную которой хочет выступать спортсмен, а также проживание в этой стране в течение минимального периода времени.

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