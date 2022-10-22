Президент FIS: Мы решили выполнить рекомендации МОК

Президент Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Йохан Элиаш назвал причины отстранения российских спортсменов.

«Мы решили последовать рекомендации МОК. МОК несет ответственность за продвижение мира через спорт, и это чрезвычайно важно, но это сложный вопрос для всех нас. Я считаю, что следовать рекомендациям МОК в этом случае — правильный путь», - сказал Элиаш норвежским журналистам.

Напомним, что 19 октября президент МОК Томас Бах на генеральной ассамблее ассоциации национальных олимпийских комитетов заявил о продлении санкций в отношении россиян.