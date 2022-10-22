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Президент FIS: Мы решили выполнить рекомендации МОК

Российские лыжники не выступают на мировой арене.
22 октября 2022 08:32
автор: Максим Скороходов

Президент Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Йохан Элиаш назвал причины отстранения российских спортсменов.

«Мы решили последовать рекомендации МОК. МОК несет ответственность за продвижение мира через спорт, и это чрезвычайно важно, но это сложный вопрос для всех нас. Я считаю, что следовать рекомендациям МОК в этом случае — правильный путь», - сказал Элиаш норвежским журналистам.

Напомним, что 19 октября президент МОК Томас Бах на генеральной ассамблее ассоциации национальных олимпийских комитетов заявил о продлении санкций в отношении россиян.

источник: «Советский спорт»
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