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FIS продлила санкции в отношении России

Лыжники не выйдут на международные старты в сезоне 2022/23.
22 октября 2022 20:10
автор: Александр Шульгин

FIS продлила санкции в отношении российских спортсменов.

Как сообщает пресс-служба федерации, россияне и белорусы не примут участия в международных стартах в сезоне 2022/23.

Напомним, ранее представители некоторых национальных лыжных федераций заявляли, что откажутся выходить на старт, если россияне будут принимать участие в Кубке мира.

В свою очередь, президент МОК Томас Бах озвучивал идею допуска до международных соревнований тех российских спортсменов, которые публично озвучат отказ от поддержки властей РФ.

источник: FIS
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