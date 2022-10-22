FIS продлила санкции в отношении России

FIS продлила санкции в отношении российских спортсменов.

Как сообщает пресс-служба федерации, россияне и белорусы не примут участия в международных стартах в сезоне 2022/23.

Напомним, ранее представители некоторых национальных лыжных федераций заявляли, что откажутся выходить на старт, если россияне будут принимать участие в Кубке мира.

В свою очередь, президент МОК Томас Бах озвучивал идею допуска до международных соревнований тех российских спортсменов, которые публично озвучат отказ от поддержки властей РФ.