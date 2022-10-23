Министр спорта России Матыцин: Без российских лыжников международные старты теряют актуальность

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) продлить на неопределенный срок отстранение российских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации.

«Решение FIS о продлении недопуска российских спортсменов лишает любителей спорта зрелищной борьбы за медали, а спортсменов – серьезной конкуренции. Российские лыжники – одни из сильнейших в мире, без них любые международные старты теряют свою актуальность, становятся менее интересными, а результаты на табло заметно уступают предыдущим», - отметил министр в Telegram-канале.

«Мы продолжаем поддерживать наших ребят, создаем новые форматы турниров для сохранения соревновательного опыта, а также совместно с федерациями проводим кропотливую работу по защите прав наших спортсменов. Уверен, что практика отстранения россиян вскоре прекратится, мировое спортивное сообщество вспомнит о главных принципах олимпизма, и спортивные площадки вновь станут местом большого международного спортивного праздника», - сказал Матыцин.