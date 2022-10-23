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Министр спорта России Матыцин: Без российских лыжников международные старты теряют актуальность

В министерстве уверены, что практика отстранения россиян вскоре прекратится.
23 октября 2022 12:11
автор: Александр Евграфов

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) продлить на неопределенный срок отстранение российских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации.

«Решение FIS о продлении недопуска российских спортсменов лишает любителей спорта зрелищной борьбы за медали, а спортсменов – серьезной конкуренции. Российские лыжники – одни из сильнейших в мире, без них любые международные старты теряют свою актуальность, становятся менее интересными, а результаты на табло заметно уступают предыдущим», - отметил министр в Telegram-канале.

«Мы продолжаем поддерживать наших ребят, создаем новые форматы турниров для сохранения соревновательного опыта, а также совместно с федерациями проводим кропотливую работу по защите прав наших спортсменов. Уверен, что практика отстранения россиян вскоре прекратится, мировое спортивное сообщество вспомнит о главных принципах олимпизма, и спортивные площадки вновь станут местом большого международного спортивного праздника», - сказал Матыцин.

источник: «Советский спорт»
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