Британский лыжник Масгрейв отреагировал на отстранение россиян от стартов

Британский лыжник Эндрю Масгрейв высказался по поводу решение FIS продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от стартов.

Спортсмены из этих стран не смогут принять участие в этапах Кубка мира сезона-2022/23.

«Ситуация в лыжных гонках забавная. Я посмотрел на общий зачет Кубка мира, чтобы понять, каким бы он был без русских. Очевидно, прошлый сезон получился бы дерьмовым. Мы должны что-то сделать, чтобы результаты не выглядели такими нелепыми. Это очень сложная ситуация, лично я хочу видеть всех сильнейших в строю. Не хочу побеждать и думать: «Я выиграл только потому, что не было Большунова», — цитируют британца зарубежные СМИ.

Напомним, что в марте FIS последовала рекомендациям МОК и отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации.