«Напомните, когда отстраняли спортсменов из Израиля или США». Степанова — об отношении FIS к России

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова отреагировала на решение FIS в отношении россиян.

Напомним, что совет Международной федерации лыжного спорта продлил отстранение атлетов из РФ. Запрет на участие российских лыжников в международных соревнованиях продлится до завершения сезона-2022/23.

«Продолжать выступать против отстранения российских спортсменов меня побуждает чувство несправедливого отношения со стороны функционеров в международном спорте. Это лицемерие, напомните мне, когда спортсменов из США или отстраняли и за что?», — цитируют Степанову зарубежные СМИ.

Напомним, что российские и белорусские лыжники были отстранены от участия в международных стартах в марте.