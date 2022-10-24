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«Напомните, когда отстраняли спортсменов из Израиля или США». Степанова — об отношении FIS к России

Спортсменка завоевала золото Игр-2022 в эстафетной гонке.
24 октября 2022 17:04
автор: Александр Поволоцкий

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова отреагировала на решение FIS в отношении россиян.

Напомним, что совет Международной федерации лыжного спорта продлил отстранение атлетов из РФ. Запрет на участие российских лыжников в международных соревнованиях продлится до завершения сезона-2022/23.

«Продолжать выступать против отстранения российских спортсменов меня побуждает чувство несправедливого отношения со стороны функционеров в международном спорте. Это лицемерие, напомните мне, когда спортсменов из США или отстраняли и за что?», — цитируют Степанову зарубежные СМИ.

Напомним, что российские и белорусские лыжники были отстранены от участия в международных стартах в марте.

источник: «Советский спорт»
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