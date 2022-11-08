Милан добровольно лишился этапа Кубка мира по лыжным гонкам

Итальянский Милан добровольно отказался от проведения этапа Кубка мира-2022/23 по лыжным гонкам.

По информации FIS, такое решение принято организаторами из-за резкого увеличения стоимости электроэнергии в Европе.

«Конечно, мы хотим вносить как можно меньше изменений в исходную программу календаря, но не можем не учитывать глобальные проблемы, с которыми сталкиваются организаторы соревнований. Именно поэтому мы должны постоянно находиться с ними на связи и уметь вовремя реагировать», - такое сообщение появилось на сайте федерации.

Добавим, что соревнования пройдут в Ливиньо в установленные сроки: 21-22 января 2023 года.

Российские и белорусские спортсмены не смогут принять участия в гонках, поскольку отстранены FIS как минимум до конца будущего сезона.