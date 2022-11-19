Непряева выиграла спринт на первом этапе Кубка России в Хакасии

Продлил сезон себе — и всей России! Как Рублев сломил Циципаса и вышел в полуфинал Итогового турнира

Андрей Рублев обыграл в Турине Стефаноса Циципаса и впервые пробился в плей-офф финального турнира года. В 1/2 в субботу россиянин встретится с Каспером Руудом из Норвегии.