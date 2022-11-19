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Непряева выиграла спринт на первом этапе Кубка России в Хакасии

В стране открылся лыжный сезон.
19 ноября 2022 11:04
автор: Александр Шульгин

Олимпийская чемпионка Наталья Непряева стала победительницей спринтерской гонки в рамках первого этапа Кубка России в Хакасии.

Обладательница Большого Хрустального Глобуса преодолела дистанцию за 4.02,44 минуты. Второе место заняла Вероника Степанова, уступившая Непряевой 1,79 секунды. Замкнула тройку призеров Алена Баранова (+2,30 секунды).

Напомним, посмотреть соревнования можно лишь по веб-камерам.

Российские лыжники отстранены от участия в международных стартах.

Лыжные гонки

Кубок России, 1-й этап

Вершина Теи (Республики Хакасия)

Женщины

Спринт, классический стиль

Финал

1. Наталья Непряева - 4.02,44

2. Вероника Степанова - 1,79

3. Алена Баранова - 2,30

4. Мария Истомина - 2,79

5. Диана Соболева - 9,34

6. Анастасия Москаленко - 12,31

источник: «Советский спорт»
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