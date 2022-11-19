Непряева выиграла спринт на первом этапе Кубка России в Хакасии

Олимпийская чемпионка Наталья Непряева стала победительницей спринтерской гонки в рамках первого этапа Кубка России в Хакасии.
Обладательница Большого Хрустального Глобуса преодолела дистанцию за 4.02,44 минуты. Второе место заняла Вероника Степанова, уступившая Непряевой 1,79 секунды. Замкнула тройку призеров Алена Баранова (+2,30 секунды).
Напомним, посмотреть соревнования можно лишь по веб-камерам.
Российские лыжники отстранены от участия в международных стартах.
Лыжные гонки
Кубок России, 1-й этап
Вершина Теи (Республики Хакасия)
Женщины
Спринт, классический стиль
Финал
1. Наталья Непряева - 4.02,44
2. Вероника Степанова - 1,79
3. Алена Баранова - 2,30
4. Мария Истомина - 2,79
5. Диана Соболева - 9,34
6. Анастасия Москаленко - 12,31
источник: «Советский спорт»