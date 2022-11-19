Коростелев выиграл мужской спринт на Кубке России, Большунов шестой

18-летний Савелий Коростелев стал победителем спринтерской гонки в рамках первого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Хакасии.
Спортсмен преодолел дистанцию за 3.53,62 минуты. Вторым финишировал Сергей Ардашев с отставанием в 0,52 секунды. Замкнул тройку призеров Илья Порошкин (+0,57).
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов показал лишь шестой результат.
Напомним, ранее в аналогичной дисциплине у женщин победу одержала Наталья Непряева.
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1. Савелий Коростелев - 3.53,62.
2. Сергей Ардашев - отставание 0,52 секунды.
3. Илья Порошкин + 0,57.
4. Андрей Кузнецов + 2,72.
5. Дмитрий Жуль + 5,37.
6. Александр Большунов + 32,48.
источник: «Советский спорт»