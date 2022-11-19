«Жрите, что дают». Губерниев жестко высказался об организации Кубка России по лыжным гонкам

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на старт Кубка России по лыжным гонкам в Хакасии.

«Жрите,что дают! Сказали организаторы лыжного КР. Им насрать на людей и на страну!», - написал журналист в своем телеграм-канале.

Напомним, сегодня на первом этапе соревнований в Хакасии прошли спринтерские гонки. У женщин победу одержала олимпийская чемпионка и обладательница Большого Хрустального Глобуса сезона-2021/22 Наталья Непряева.

У мужчин первым к финишу приехал 18-летний Савелий Коростелев. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал лишь шестым.

Ранее стало известно, что первые два этапа Кубка России не покажет ни одни российский телеканал. Следить за ходом соревнований можно с помощью веб-камер.