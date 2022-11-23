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Клебо прокомментировал результаты Большунова на первом этапе Кубка России

Лыжники из РФ пропустят предстоящий сезон Кубка мира.
23 ноября 2022 13:07
автор: Александр Поволоцкий

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо отреагировал на выступление трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова на первом этапе Кубка России.

Напомним, что на соревнованиях в Вершине Теи 25-летний спортсмен стал шестым в спринте, а в дистанционной гонке занял четвертое место.

«Наверное, эти позиции — худшие для Александра за последние четыре года, что он выступал на Кубке мира. Конечно, это необычно. Как сложится сезон для Большунова и других российских лыжников? Сложно сказать. Может, им тяжело мотивировать себя», — цитируют Клебо зарубежные СМИ.

Добавим, что второй этап Кубка России пройдет c 30 ноября по 4 декабря также на территории Республики Хакасия.

источник: «Советский спорт»
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