Клебо отреагировал на слова Большунова об отстранении российских спортсменов

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо отреагировал на слова трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, который призвал поддержать отстраненных российских спортсменов.

«Как спортсмену Большунову сейчас действительно нелегко. Ему сейчас не позавидуешь. Я тоже хотел бы соревноваться с самыми лучшими во всех гонках», - приводит слова спортсмена зарубежная пресса.

Напомним, что ранее FIS наложил запрет на участие российских и белорусских лыжников в соревнованиях под эгидой этой международной организации из-за политической ситуации в мире.