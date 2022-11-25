Большунов вновь высказался об отстранении россиян от международных стартов

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов вновь отреагировал на отстранение атлетов из РФ от международных соревнований.

Напомним, что российские лыжники не примут участие в предстоящих этапах Кубка мира.

«Люди на Западе должны перестать во всем обвинять нас, спортсменов из России. Может быть, вместо этого нам нужна поддержка? Спорт — это мир, спорт должен объединять людей», — приводят слова Большунова норвежские СМИ.

Напомним, что на первом этапе Кубка России в Вершине Теи 25-летний спортсмен стал шестым в спринте, а в дистанционной гонке занял четвертое место.