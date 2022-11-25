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Большунов вновь высказался об отстранении россиян от международных стартов

25 ноября 2022 14:00
автор: Александр Поволоцкий

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов вновь отреагировал на отстранение атлетов из РФ от международных соревнований.

Напомним, что российские лыжники не примут участие в предстоящих этапах Кубка мира.

«Люди на Западе должны перестать во всем обвинять нас, спортсменов из России. Может быть, вместо этого нам нужна поддержка? Спорт — это мир, спорт должен объединять людей», — приводят слова Большунова норвежские СМИ.

Напомним, что на первом этапе Кубка России в Вершине Теи 25-летний спортсмен стал шестым в спринте, а в дистанционной гонке занял четвертое место.

источник: «Советский спорт»
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