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Нортуг - о словах Большунова об отстранении российских спортсменов: Ему тяжело принять это

Отечественные атлеты не имеют права участвовать в международных соревнованиях.
25 ноября 2022 14:19

Норвежский лыжник Петтер Нортуг отреагировал на слова трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, который призвал поддержать отстраненных российских спортсменов.

«Я понимаю разочарование Большунова, он обожает соревноваться. Но он лишен этой возможности, и, разумеется, ему тяжело принять это», - приводит слова спортсмена зарубежная пресса.

Напомним, что ранее FIS наложил запрет на участие российских и белорусских лыжников в соревнованиях под эгидой этой международной организации из-за политической ситуации в мире.

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