Норвежский эксперт отреагировал на слова Большунова об отстранении российских спортсменов

Норвежский эксперт Петтер Суленг Шинстад отреагировал на слова трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, который призвал поддержать отстраненных российских спортсменов.

«С точки зрения спортсмена я прекрасно понимаю, что Большунов считает это отстранение абсолютно несправедливым. Однако Большунов должен понять, что есть вещи больше, важнее и посерьезнее лыжных гонок», - приводит слова Шинстада зарубежная пресса.

Напомним, что ранее FIS наложил запрет на участие российских и белорусских лыжников в соревнованиях под эгидой этой международной организации из-за политической ситуации в мире.