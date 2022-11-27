Хальфварссон дисквалифицирован по итогам гонки преследования на этапе Кубка мира

Шведский лыжник Калле Хальфварссон дисквалифицирован по итогам гонки преследования в свободном стиле на первом этапе Кубка мира в финском Руке.

Отметим, что спортсмен приехал к финишу третьим, однако во время гонки швед допустил «выезд на встречку».

Таким образом, третье место достанется представителю Италии Федерико Пеллегрини.

Напомним, победу одержал норвежец Йоханнес Клебо. Спортсмен преодолел дистанцию в 20 км за 45 минут и 30,6 секунды. На втором месте расположился еще один норвежец Пол Голдберг, показавший время - 45 минут и 30,7 секунды.