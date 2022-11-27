В FIS объяснили дисквалификацию Хальфварссона по итогам гонки преследования на Кубке мира

Директор FIS по кроссу Михал Лэмплот объяснил дисквалификацию шведского лыжника Калле Хальфварссона по итогам гонки преследования первом этапе Кубка мира в финском Руке.

Спортсмен приехал к финишу третьим, однако во время гонки швед допустил «выезд на встречку». Таким образом, бронза достанется представителю Италии Федерико Пеллегрини.

«Все гонщики должны были оставаться внутри трассы. Калле сошел с трассы, не последовав правилу. Он получил от этого преимущество и смог занять лучшую позицию», - приводит слова функционера зарубежная пресса.

Напомним, победу одержал норвежец Йоханнес Клебо. Спортсмен преодолел дистанцию в 20 км за 45 минут и 30,6 секунды. На втором месте расположился еще один норвежец Пол Голдберг, показавший время - 45 минут и 30,7 секунды.