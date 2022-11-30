Вероника Степанова выиграла спринт на этапе Кубка России

Сегодня, 30 ноября, в Вершине Теи прошел женский спринт в рамках 2-го этапа Кубка России по лыжным гонкам.
Лучший результат показала уроженка Камчатского края Вероника Степанова. На второй позиции – Наталья Непряева из Твери, а замкнула первую тройку Алена Баранова (Якутия).
Добавим, что олимпийская чемпионка 2022 года Юлия Ступак завершила борьбу на стадии ¼ финала.
Лыжные гонки
Кубок России
Вершина Теи
Женщины
Спринт, свободный стиль
Финал
1. Вероника Степанова – 3.41,58
2. Наталья Непряева – 0,55
3. Алена Баранова – 1,17
4. Анна Грухвина – 1,26
5. Елизавета Пантрина – 1,69
6. Мария Истомина – 6,99
Юлия Ступак выбыла в 1/4 финала.
источник: «Советский спорт»