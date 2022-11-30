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Коростелев выиграл, Большунов – третий в спринте на втором этапе Кубка России

Тройку лучших разделило на финише меньше секунды.
30 ноября 2022 12:26
автор: Александр Евграфов

Савелий Коростелев победил в спринте свободным стилем на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам в хакасском Вершине Теи.

Коростелев преодолел спринтерскую дистанцию за 3 минуты 33,40 секунды. На 0,16 секунды от него отстал Денис Филимонов. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов финишировал с отставанием в 0,76 секунды.

Коростелев победил в спринте и на первом этапе турнира. Второй этап Кубка России продлится до 4 декабря.

Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отстранила россиян и белорусов от заключительных стартов прошлого сезона, а в октябре совет FIS продлил отстранение на сезон-2022/23.

источник: «Советский спорт»
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