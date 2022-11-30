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«Спортивная зима» Подмосковья стартует в Истре

«Спортивная зима» Подмосковья стартует в Истре
30 ноября 2022 16:03
автор: Сергей Иванов
автор фото: Пресс-служба Правительства МО

На лыжном стадионе областной спортивной школы олимпийского резерва «Истина» в городском округе Истра пройдут гонки в формате ски-кросс, сообщает пресс-служба министерства физкультуры и спорта Московской области.

Более 80 спортсменов преодолеют свои дистанции. Юных участников ждет участок в 500 метров, а опытных спортсменов – втрое длиннее.

Украшением станет гонка, в которой примет участие олимпийский чемпион 2010 года в личном спринте, серебряный призер Олимпиады-2014 в командном спринте Никита Крюков.

В этот же день Никита Крюков проведет мастер-класс для юных спортсменов и ответит на их вопросы.

В спортивном парке «Волен» на территории Дмитровского городского округа состоится баттл «Горнолыжники против сноубордистов». Более 50 участников будут разделены на две команды. Спортсменам предстоит одновременно преодолеть спуск на дистанции слалом по склону, на котором для каждой команды выделена отдельная полоса. В составе горнолыжников выступит космонавт, Герой России Сергей Авдеев.

Все мероприятия «Спортивной зимы» в Подмосковье реализуются в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».

В Московской области зимой будут функционировать 155 лыжных трасс, общей протяженностью более 600 километров. На 107 из них подготовлены парковочные пространства, 71 трасса оборудована раздевалками, на 44 откроют пункты проката, на 32 – пункты питания. Шесть трасс будут подготовлены с использованием технологии искусственного оснежения.

Дата: 1 декабря 2022 года.

Локация: ГБУ МО «СШОР «Истина».

Адрес: Московская область, г.о. Истра, дер. Головино, д.89.

Сбор гостей: с 13:30.

Начало мероприятия: в 14:00

Заявки на участие в лыжной гонке можно подать на электронную почту – sportistina50@mail.ru до 30 ноября (до 15:00). Обязательно необходимо указать ФИО и год рождения.

Контакты для СМИ: Капкова Дания, пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области, тел. 8-903-735-42-06;

Дата: 1 декабря 2022 года.

Локация: спортивный парк «Волен».

Адрес: Дмитровский г.о., г. Яхрома, ул Троицкая, д.1.

Начало мероприятия: в 14:00.

Контакты для СМИ: Марина, специалист ГБУ МО «СШОР «Истина», тел. 8-977-146-61-30.

Информацию для аккредитации СМИ необходимо направить в адрес министерства физической культуры и спорта Московской области по почте mosoblsport@list.ru до 10.00 1 декабря 2022 года или сообщить по телефону 8-903-735-42-06 (Дания).

источник: «Советский спорт»
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