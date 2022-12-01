Большунов одержал первую победу сезоне, став первым в раздельной гонке на 15 км классическим стилем

Александр Большунов победил в раздельной гонке на 15 км классическим стилем в рамках второго этапа Кубка России, проходящем в Вершине Теи.
Он на 27,9 секунды опередил Илью Порошкина, ставшего вторым, и на 30,9 - Илью Семикова, занявшего третье место.
3 декабря лыжники примут участие в классическом спринте.
Добавим, что эта победа для Большунова стала первой в сезоне, ранее он завоевал бронзу в коньковом спринте.
Лыжные гонки.
Кубок России.
2-й этап. Вершина Тёи.
Мужчины. 15 км (к).
1. Александр Большунов — 36.25,8
2. Илья Порошкин — 36.53,7
3. Илья Семиков — 36.56,7
4. Денис Спицов — 36.57
5. Савелий Коростелев — 37.16,2
6. Алексей Червоткин — 37.17,8
7. Дмитрий Жуль — 37.32,5
8. Артем Мальцев — 37.40
9. Никита Родионов — 37.44,8
10. Андрей Собакарев — 37,52.4...