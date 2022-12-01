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Большунов одержал первую победу сезоне, став первым в раздельной гонке на 15 км классическим стилем

Лыжники бежали в рамках второго этапа Кубка России.
01 декабря 2022 10:52
автор: Максим Скороходов

Александр Большунов победил в раздельной гонке на 15 км классическим стилем в рамках второго этапа Кубка России, проходящем в Вершине Теи.

Он на 27,9 секунды опередил Илью Порошкина, ставшего вторым, и на 30,9 - Илью Семикова, занявшего третье место.

3 декабря лыжники примут участие в классическом спринте.

Добавим, что эта победа для Большунова стала первой в сезоне, ранее он завоевал бронзу в коньковом спринте.

Лыжные гонки.

Кубок России.

2-й этап. Вершина Тёи.

Мужчины. 15 км (к).

1. Александр Большунов — 36.25,8
2. Илья Порошкин — 36.53,7
3. Илья Семиков — 36.56,7
4. Денис Спицов — 36.57
5. Савелий Коростелев — 37.16,2
6. Алексей Червоткин — 37.17,8
7. Дмитрий Жуль — 37.32,5
8. Артем Мальцев — 37.40
9. Никита Родионов — 37.44,8
10. Андрей Собакарев — 37,52.4...

источник: «Советский спорт»
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