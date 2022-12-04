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Степанова и Коростелев лидируют в общем зачете Кубка России после двух этапов

Оба соревнования проходили в хакаской Вершине Теи.
04 декабря 2022 13:00
автор: Александр Поволоцкий

Опубликован обновленный общий зачет Кубка России по лыжным гонкам после двух этапов, которые прошли в Республике Хакасии.

На первое место рейтинга среди женщин вырвалась Вероника Степанова. Сегодня олимпийская чемпионка выиграла гонку свободным стилем на 10 км и набрала 235 очков. На второй позиции Наталья Непряева (227 очков). Тройку лучших замыкает Екатерина Смирнова (176).

У мужчин лидирует Савелий Коростелев. В его активе 261 очко. На второй позиции трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов (248). Третья строчка у Артема Мальцева (166).

Добавим, что третий этап Кубка России пройдет с 10 по 13 декабря в Чусовом.

источник: «Советский спорт»
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