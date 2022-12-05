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Норвежка Тириль Венг призналась, что скучает по русским лыжникам

Отечественные спортсмены не могут выступать на Кубке мира.
05 декабря 2022 19:34
автор: Максим Скороходов

Лидер женского зачета Кубка мира по лыжным гонкам Тириль Венг опровергла слова комментатора Дмитрия Губерниева о том, что ее команда радa, что получает больше призовых из-за отсутствия спортсменов из России.

«По крайней мере, я и девочки из команды так не думают. Уверена, и мальчики тоже. Мы бы предпочли соревноваться с русскими, но, пока ситуация на Украине не разрешится, это не возможно. Конечно, мы скучаем по русским», - сказала Венг норвежским журналистам.

Отметим, что ФЛГР не стала создавать новый турнир в качестве замены Кубку мира. Отечественные спортсмены соревнуются в Кубке России, а главным стартом сезона будет чемпионат страны.

источник: «Советский спорт»
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