Вероника Степанова отказалась говорить со шведским журналистом

Российская лыжница Вероника Степанова рассказала, что отказала в интервью репортеру из Швеции. Спортсменка объяснила свое решение.

«Не потому, что я принципиально против общения с западными репортерами - наоборот, в принципе я считаю это правильным. Но шведский информационный рынок мне малоинтересен, цифры просмотров предыдущих моих интервью меня не впечатлили», - написала атлетка в соцсетях.

Напомним, что Степанова является олимпийской чемпионкой в эстафете. Она одержала победу в составе сборной России на Играх в Пекине-2022