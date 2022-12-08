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Вероника Степанова отказалась говорить со шведским журналистом

Спортсменка затем объяснила свое решение.
08 декабря 2022 15:30

Российская лыжница Вероника Степанова рассказала, что отказала в интервью репортеру из Швеции. Спортсменка объяснила свое решение.

«Не потому, что я принципиально против общения с западными репортерами - наоборот, в принципе я считаю это правильным. Но шведский информационный рынок мне малоинтересен, цифры просмотров предыдущих моих интервью меня не впечатлили», - написала атлетка в соцсетях.

Напомним, что Степанова является олимпийской чемпионкой в эстафете. Она одержала победу в составе сборной России на Играх в Пекине-2022

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Вероника Степанова отказалась говорить со шведским журналистом
Спортсменка затем объяснила свое решение.
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