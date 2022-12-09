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Француз Жув в отсутствие Клэбо выиграл спринт на третьем этапе Кубка мира

Норвежцы остались без медалей.
09 декабря 2022 15:52
автор: Максим Скороходов

В норвежском Бейтостолене прошли спринтерские соревнования классическим стилем в рамках Кубка мира по лыжным гонкам среди мужчин.

В финал вышли Ришар Жув и Люка Шанава из Франции, а также Пол Голберг из Норвегии, Калле Хальфварссон из Швеции, Йони Мяки из Финляндии и Симоне Мочеллини из Италии.

В итоге, победителем гонки стал француз Жув, второе место занял итальянец Мочеллини, а третье - швед Хальфварссон.

10 декабря лыжники также классическим стилем побегут гонку на 10 км.

Добавим, что лидер сборной Норвегии Йоханнес Клэбо пропускает третий этап Кубка мира из-за болезни.

источник: «Советский спорт»
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