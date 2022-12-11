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Губерниев раскритиковал Большунова после его слов об Устюгове

Спортсмены поучаствовали в небольшой словесной переапалке.
11 декабря 2022 16:15

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал недавние высказывания олимпийских чемпионов Александра Большунова и Сергея Устюгова.

«Лыжники бранятся, но не тешатся! Жестко, Саша, жестко! Не очень красиво….Побыли денек мешками, потом реабилитировались сборники! Но про Олимпиаду зря! Чем теперь ответит Устюгов?» - написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Напомним, что Устюгов после победы в спринтерской гонке на этапе Кубка России в шутку назвал Большунова и других представителей сборной мешками. Большунов ответил Устюгову, что «мешки» сделали Сергея олимпийским чемпионом.

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