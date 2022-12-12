Крамер заявил, что Клэбо должен запомнить имя Савелия Коростелева

Экс-наставник сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер высказался о подрастающей звезде национальной команды Савелии Коростелеве.

«Он большой талант! Можно вспомнить не много спортсменов, которые настолько быстро переходят на взрослый уровень. Он был на наших сборах две или три недели в возрасте 16 или 17 лет. Было легко разглядеть большой талант, как у Большунова.

Клэбо должен запомнить это имя! Я уверен, у него большое будущее», - сказал Крамер норвежским журналистам.

За неполных три этапа Кубка России по лыжным гонкам Коростелев, которому сейчас 19 лет, три раза был на пьедестале почета, одержав две победы и один раз став третьим. В общем зачете Коростелев идет вторым, уступая лишь Большунову.