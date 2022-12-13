Степанова выиграла «классику» на этапе Кубка России в Чусовом

Олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова стала победительницей гонки на 10 км классическим стилем на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом.
Второе место заняла Мария Истомина, уступившая Степановой 1.58,3 минуты. Замкнула тройку призеров Екатерина Смирнова (+2.21,8).
В 10.30 по московскому времени на старт выйдут мужчины, у которых дистанция «классикой» составляет 15 км.
В соревнованиях принимает участие трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.
источник: «Советский спорт»