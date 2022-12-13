Большунов выиграл классическую гонку преследования на этапе Кубка России по лыжным гонкам

Трехкратный олимпийский чемпион в лыжных гонках Александр Большунов стал победителем гонки преследования классическим стилем на этапе Кубка России в Чусовом.
Вторым финишировал Илья Семиков, проигравший Большунову 58,6 секунды. Бронзовую награду завоевал Денис Спицов (+59,8).
Сергей Устюгов занял шестое место, проиграв больше трех минут.
Ранее в аналогичной дисциплине у женщин победу праздновала Вероника Степанова.
Лыжные гонки
Кубок России, 3-й этап
Гонка преследования, 15 км
1. Александр Большунов - 39.21,9
2. Илья Семиков - +58,6
3. Денис Спицов - +59,8
источник: «Советский спорт»