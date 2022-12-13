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Большунов выиграл классическую гонку преследования на этапе Кубка России по лыжным гонкам

Лыжник привез своим конкурентам почти минуту преимущества.
13 декабря 2022 11:39
автор: Александр Шульгин

Трехкратный олимпийский чемпион в лыжных гонках Александр Большунов стал победителем гонки преследования классическим стилем на этапе Кубка России в Чусовом.

Вторым финишировал Илья Семиков, проигравший Большунову 58,6 секунды. Бронзовую награду завоевал Денис Спицов (+59,8).

Сергей Устюгов занял шестое место, проиграв больше трех минут.

Ранее в аналогичной дисциплине у женщин победу праздновала Вероника Степанова.

Лыжные гонки
Кубок России, 3-й этап
Гонка преследования, 15 км
1. Александр Большунов - 39.21,9
2. Илья Семиков - +58,6
3. Денис Спицов - +59,8

источник: «Советский спорт»
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