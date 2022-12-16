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Клэбо с негодованием воспринял слова Бородавко о норвежских лыжниках

Российский тренер считает, что спортсмены выполняют приказы наставников и не всегда стремятся к победе.
16 декабря 2022 20:41
автор: Александр Шульгин

Пятикратный олимпийский чемпион в лыжных гонках Йоханес Клэбо прокомментировал высказывание старшего тренера сборной России Юрия Бородавко о том, что норвежцам приказывают не занимать определенные места в соревнованиях.

«Мы, наверное, стали роботами, чтобы управлять нами с пульта и решать, когда нам двигаться быстро, а когда медленно. Я это с легкостью отрицаю. Мы делаем все возможное, чтобы оставаться здоровыми, и стараемся отдаваться по максимуму в каждой гонке в пределах своих возможностей.

Пусть думает, что хочет, и говорит столько, сколько хочет. Я знаю, что мне на это наплевать. Возможно, он говорит это только для того, чтобы попасть в заголовки. Если он действительно имеет в виду что-то подобное, то это его дело», - приводит слова специалиста норвежская пресса.

Напомним, российские спортсмены пропускают текущий сезон Кубка мира, поскольку отстранены от участия в международных соревнованиях согласно рекомендациям МОК.

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Клэбо с негодованием воспринял слова Бородавко о норвежских лыжниках
Российский тренер считает, что спортсмены выполняют приказы наставников и не всегда стремятся к победе.
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