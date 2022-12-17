Устюгов прокомментировал инцидент с Большуновым в спринте на этапе Кубка России

Сергей Устюгов рассказал об инциденте с Александром Большуновым во время финала спринта на четвертом этапе Кубка России по лыжным гонкам.

Напомним, что судя по трансляции, трехкратный олимпийский чемпион наехал на лыжи 30-летнего коллеги при переходе на его лыжню. Из-за этого Устюгов чуть не упал.

Отметим, что Александр стал победителем спринта, Сергей занял второе место.

«Все видно было — не рассчитал Большунов маленько дистанцию, извинился. Ничего страшного, бывает и такое. Все нормально. Рад, что сегодня в финале бежал, очень тяжело бежалось, устал», — цитируют Устюгова РИА Новости.

Напомним, что третьим в спринте стал Александр Терентьев.