Пеллегрино победил Клэбо с благословления беременной жены

17 декабря норвежский лыжник Йоханнес Клэбо впервые за четыре года не выиграл в спринтерской гонке свободным стилем.

На этапе Кубка мира в Давосе его опередил итальянец Федерико Пеллегрино. Любопытно, что решение о принятии участия Пеллегрино в гонке принималось в последний момент, так как его жена также лыжница Грета Лоран ждет ребенка.

- День начался дома в 03:00 утра в долине Аоста в Италии. Жена была в порядке, и сказала мне: «Хорошо, Чикко, езжай, постарайся сделать все возможное, а затем возвращайся домой, - приводит слова Пеллегрино Международная федерация лыжного спорта.

Добавим, что третье место занял французский лыжник Лука Шанава.