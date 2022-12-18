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Пеллегрино победил Клэбо с благословления беременной жены

Лидер сборной Норвегии четыре года не проигрывал в спринте свободным стилем.
18 декабря 2022 09:16
автор: Максим Скороходов

17 декабря норвежский лыжник Йоханнес Клэбо впервые за четыре года не выиграл в спринтерской гонке свободным стилем.

На этапе Кубка мира в Давосе его опередил итальянец Федерико Пеллегрино. Любопытно, что решение о принятии участия Пеллегрино в гонке принималось в последний момент, так как его жена также лыжница Грета Лоран ждет ребенка.

- День начался дома в 03:00 утра в долине Аоста в Италии. Жена была в порядке, и сказала мне: «Хорошо, Чикко, езжай, постарайся сделать все возможное, а затем возвращайся домой, - приводит слова Пеллегрино Международная федерация лыжного спорта.

Добавим, что третье место занял французский лыжник Лука Шанава.

источник: «Советский спорт»
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