Олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл гонку с раздельным стартом на четвертом этапе Кубка России в Кирово-Чепецке (Кировская область).

Он преодолел 15-километровую дистанцию классическим стилем за 41 минуту 14,7 секунды. Второе место у Антона Тимашова, отставшего от победителя на 39,9 секунды. Третье у Алексея Червоткина (+46,3).

Этап в Кирово-Чепецке завершится 20 декабря.

Международная федерация федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов на весь сезон-2022/23 года.