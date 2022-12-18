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Большунов выиграл гонку с раздельным стартом на четвертом этапе Кубка России

Он опередил ближайшего соперника на почти 40 секунд.
18 декабря 2022 15:00
автор: Александр Евграфов

Олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл гонку с раздельным стартом на четвертом этапе Кубка России в Кирово-Чепецке (Кировская область).

Он преодолел 15-километровую дистанцию классическим стилем за 41 минуту 14,7 секунды. Второе место у Антона Тимашова, отставшего от победителя на 39,9 секунды. Третье у Алексея Червоткина (+46,3).

Этап в Кирово-Чепецке завершится 20 декабря.

Международная федерация федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов на весь сезон-2022/23 года.

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