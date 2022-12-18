Олимпийская чемпионка Диггинс победила в гонке на этапе Кубка мира

Олимпийская чемпионка 2018 года, обладатель Кубка мира 2020/21, американка Джесси Диггинс победила в гонке на четвертом этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.

Диггинс преодолелал дистанцию в 20 км свободным стилем за 48 минут 43,2 секунды, опередив на 5,5 секунды норвежку Ингвильд Флугстад Эстберг и на 11,2 секунды свою соотечественницу Рози Бреннан.

Международная федерация федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов на весь сезон-2022/23 года.