Непряева выиграла гонку на 15 км и поднялась в тройку зачета Кубка России

Чемпионка Олимпийских игр в Пекине 2022 года Наталья Непряева победила на дистанции 15 км свободным стилем на четвертом этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.

Она преодолела дистанцию за 41 минуту 28,8 секунды. Второй финишировала Анастасия Прокофьева, отставшая на 6,2 секунды. Замкнула тройку лучших Мария Истомина (+14,9).

Победа в Кирово-Чепецке позволила Непряевой войти в тройку лучших в зачета Кубка России. У нее 367 очков. Лидером остается Вероника Степанова – 520 очков, на втором месте Мария Истомина – 438.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) в октябре продлила отстранение российских и белорусских спортсменов на сезон-2022/23.