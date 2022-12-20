Мальцев одержал победу в гонке на 30 км на этапе Кубка России, Большунов – третий

Артем Мальцев выиграл гонку с раздельным стартом на 30 км на четвертом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке.

Он преодолел дистанцию за 1 час 13 минут и 7 секунд, опередив на 12,9 секунды финишировавшего вторым Алексея Червоткина. Третье место у трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, отставшего на 55,9 секунды.

Тем не менее, Большунов продолжает оставаться лидером общего зачета Кубка России, на втором месте идет Илья Семиков, третье у Дениса Спицова.

Пятый этап Кубка России состоится 25-28 декабря в Красногорске.