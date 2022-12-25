Непряева заявила, что недовольна своим состоянием в текущем сезоне

Наталья Непряева отреагировала на свою победу в классическом спринте на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске.
Напомним, что 27-летняя спортсменка выиграла в финале с результатом 3 минуты 24,76 секунды.
«Недовольна своим состоянием в этом сезоне. Мне нужно разгоняться и прорабатываться. В спринте повезло, очень быстрая лыжня в Красногорске и совсем другие движения. Планирую бежать все гонки этапа, ничего не пропускать», — заявила Непряева после гонки.
Завтра в Красногорске состоится спринт свободным стилем.
источник: «Советский спорт»