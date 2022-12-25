Устюгов проигнорировал церемонию награждения на Кубке России после ссоры с Большуновым

Олимпийский чемпион в лыжных гонках Сергей Устюгов отказался пожимать руку Александру Большунову после финиша спринтерской гонки в рамках этапа Кубка России в Красногорске.
После финиша в объективы камер попал момент, когда Устюгов что-то высказал Большунову, а затем пожал руки всем участникам забега, кроме него. Также Сергей не вышел на цермонию награждения.
Напомним, Большунов финишировал вторым, а Устюгов занял пятое место. Победа досталась Александру Терентьеву, а бронзу завоевал Глеб Ретивых.