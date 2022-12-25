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«Так нельзя делать, это просто не по-человечески». Устюгов - о конфликте с Большуновым

В Красногорске проходит пятый этап Кубка России.
25 декабря 2022 17:33
автор: Александр Поволоцкий

Сергей Устюгов прокомментировал инцидент с Александром Большуновым в классическом спринте на этапе Кубка России.

Напомним, что гонку выиграл Александр Терентьев. После спринта Устюгов отказался жать руку Большунову.

«Можно где-то притормозить, но в пределах разумного, а если создается помеха и ты спотыкаешься, то это не самое приятное. Я сказал после финиша: „Саня, хорош так делать, это некрасиво“, и я не пожал ему руку. Так нельзя делать, это просто не по-человечески», — приводят слова Устюгова «РИА Новости».

Во вторник, 27 декабря состоится спринт свободным стилем.

источник: «РИА Новости»
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