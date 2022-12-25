«Так нельзя делать, это просто не по-человечески». Устюгов - о конфликте с Большуновым

Сергей Устюгов прокомментировал инцидент с Александром Большуновым в классическом спринте на этапе Кубка России.
Напомним, что гонку выиграл Александр Терентьев. После спринта Устюгов отказался жать руку Большунову.
«Можно где-то притормозить, но в пределах разумного, а если создается помеха и ты спотыкаешься, то это не самое приятное. Я сказал после финиша: „Саня, хорош так делать, это некрасиво“, и я не пожал ему руку. Так нельзя делать, это просто не по-человечески», — приводят слова Устюгова «РИА Новости».
Во вторник, 27 декабря состоится спринт свободным стилем.
источник: «РИА Новости»